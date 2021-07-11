تراند الفن: الأرجنتين تتفوق على البرازيل وتسجل رقمًا مميزًا في كوبا أمريكا 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 صباحاً - سجل منتخب الأرجنتين، رقمًا مميزًا في بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعدما أنهى التانجو الشوط الأول أمام البرازيل متقدما بهدف دون رد، ضمن منافسات نهائي البطولة.

وسجل انخيل دي ماريا هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من دي باول لاعب وسط التانجو.

ويعد المنتخب الأرجنتيني، الأكثر تسجيلا في الشوط الأول على مدار البطولة برصيد 9 أهداف، متفوقا على البرازيل الذي أحرز في الشوط الأول 8 أهداف.

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