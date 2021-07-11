تراند الفن: المستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن عن موعد التقديم للمدارس الثانوية للتمريض التابعة لها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن موعد التقديم للمدارس الثانوية للتمريض التابعة للهيئة، وذلك من اليوم الأحد11 يوليو حتي الاحد 25 يوليو ٢٠٢١.

ونشرت الهيئة أسماء المحافظات التي يوجد بها مدارس تابعة لها بمحافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا.

وذكرت الهيئة ان التقديم أونلاين فقط ولن يكون هناك تقديم ملفات ورقية بالمدارس الا بعد القبول، وأن التقديم مجانا دون اي مصاريف لفتح ملف التقديم، لافتة إلى إنه لن يلتفت إلى اى طلبات تقديم تسلم باليد أو في المدارس، والتقديم فقط من خلال الموقع.

واشترطت الهيئة علي أن يكون القبول طبقا للتنسيق ولاعلي المجاميع ممن ينطبق الشروط عليهم ويجتازوا الاختبارات، وذلك من خلال الرابط الخاص بابناء الشهداء، “الجيش / الشرطة، لجيش الابيض”

https://forms.gle/1LHjgUAg67963CwbA

والرابط الخاص بباقي الطلبة

https://forms.gle/AXXqCEUteydELxdn6

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