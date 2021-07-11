تراند الفن: والد ميسي يهنئ نجله على التتويج بكوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - هنأ خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو، على تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2021 رفقة بلاده على حساب البرازيل في مباراة الليلة، التي انتهت بالفوز بهدف دون رد.

وكتب خورخي ميسي على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الشهير “إنستجرام” رفقة صورة ميسي بكأس الكوبا: “انت تستحقها يا ليونيل”.

وتوج منتخب الأرجنتين، بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب منتخب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ماراكانا بالمباراة النهائية.

يذكر أن هذا هو اللقب الأول لميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين، حيث قد خسر 4 نهائيات من قبل في بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم.

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