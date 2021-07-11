تراند الفن: ميسي يواسي نيمار بعد تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا أمام البرازيل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - حرص ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على مواساة زميله السابق نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل، وذلك بعد المباراة النهائية في كوبا أمريكا.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل، وذلك بعد الفوز بنتيجة هدف دون رد، وسجله انخيل دي ماريا في الشوط الأول من اللقاء.

واحتضن ميسي، نيمار بعد نهاية المباراة، خاصة بعد بكاء الأخير بعد صافرة الحكم مباشرة.

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