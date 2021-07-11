تراند الفن: آخر تطورات قضية أحمد عز وزينة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تنظر الدائرة 128 بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على إلزامه ما يقرب من مليون جنيه لنجليه التوأم من الفنانة زينة، مصاريف دراسية.

وقدم المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز دفاع الفنان أحمد عز، الصورة الضوئية من الاستئناف، لأن المستأنف ضدها الفنانة زينة تقدمت بصورة قديمة بمستندات تثبت دخل الفنان أحمد عز من 2004.

وطالب عبد العزيز بإلغاء الحكم المستأنف فيه ضد الفنان وتخفيض المصاريف الدراسية المغالى فيها، لتتناسب مع إمكانيات ودخل الفنان أحمد عز وتبديلها بمدارس لغات خاصة بجوار محل إقامة الصغيرين.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، قضت في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه “زين الدين وعز الدين” من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.

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