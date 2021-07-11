تراند الفن: رضا شحاتة: الأهلي قادر على تحقيق اللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، عن كواليس مباراة الأهلي وكايزر تشيفز التي خاضها أثناء تواجده ضمن صفوف الفريق الأحمر.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية عن المباراة السابقة التي خاضها أمام كايزر تشيفز، لعبنا من قبل أمام الفريق الجنوب إفريقي، وبفضل الله قدمنا أداء جيد ونتيجة جيدة.

وواصل حديثه: “مباراة كايزر تشفيز، كانت في نهائي السوبر الإفريقي، وقتها حصد الأهلي أول ألقابه في البطولة، لذلك كانت مواجهة مهمة”.

واستكمل نجم الأهلي السابق: “اتمني أن يحصد الأهلي اللقب مرة أخرى فهو يستطيع تخطي هذه المباراة من أجل تحقيق اللقب العاشر”

أما عن الاختلاف بين مباراته الماضية أمام كايزر تشيفز والمباراة المقبلة فقد أوضح: “الفرق كبير البطولة لها أحداث مختلفة وكذلك لاعبين مختلفة كما أن الطموح لدي لاعبي الاهلي مختلف، خاصة وأنهم يسعون في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي وهذا يحسب لهم”

واختتم رضا شحاتة حديثه قائلًا: من المهم أن يكون عداد البطولات داخل الأهلي شغال باستمرار، وهذا أهم ما في القلعة الحمراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.