تراند الفن: شاهد جميع أهداف ليونيل ميسي في بطولة كوبا أمريكا 2021 (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - حصد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، جائزة هداف بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعد التتويج باللقب عقب الفوز على البرازيل بهدف دون رد في ماراكانا.

وفاز ليونيل بجائزة هداف البطولة بعد احرازه 4 أهداف في البطولة، وبفارق هدف وحيد عن مواطنه لاوتارو مارتينيز، وصنع ميسي 5 أهداف في البطولة.

يذكر أن هذا هو اللقب الأول لميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين، حيث قد خسر 4 نهائيات من قبل في بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.