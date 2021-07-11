تراند الفن: أول تعليق من سكالوني بعد تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على حصول منتخب بلاده على لقب بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعد الفوز على حساب البرازيل بنتيجة هدف دون رد.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية: “عندما ندفع جميعًا إلى الأمام يصعب علينا ألا نقدم أداءً جيدًا، ولدينا ثقافة كرة قدم يصعب العثور عليها في البلدان الأخرى، وعندما يتحد الجميع يمكن تحقيق أشياء عظيمة”.

وأضاف: “لقد كانت مباراة صعبة للغاية في كوبا أمريكا، ولحسن الحظ كان ذلك ممكنًا بالنسبة لنا، وأنا مقتنع بأن أي مدرب في منصبي كان سيحدث تغيير الأجيال، وهؤلاء الرجال يتركون كل شيء في كل مرة يخرجون فيها للعب لعبه”.

وتابع: “أريد أن أهدي الفوز لزوجتي، ولعائلتي بأكملها، لشعبي وألا أنسى الفتيان الذين حاولوا الفوز بالكأس، إنه لهم أيضًا”.

وواصل: “منطقيًا هو لقب رائع، خاصة للشعب، ودع الأرجنتينيين يستمتعون، وأعتقد أنهم يشعرون بالتوافق مع هذا الفريق الذي لا يخفض ذراعيه أبدًا”.

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