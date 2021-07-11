تراند الفن: طبيب يكشف السبب الحقيقي وراء تورم القدمين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، السبب الحقيقي لتورم القدمين.

وقال موافي، خلال برنامجه أمس “ربِّ زدني علماً” المذاع على قناة “صدى البلد” إن تورم القدمين يكون بسبب مشكلة في الدورة الدموية أو الأوعية اللمفاوية.

وأشار إلى أن التورم عبارة عن مياه خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، فإذا ضُغط عليها تترك علامة، مشيراً إلى أنه إذا علمنا طريق سحب وخروج المياه يمكن أن نتوقع السبب الحقيقي لتورم القدمين.

ولفت إلى أنه من الممكن أيضاً أن يحتقن الكبد وتمتلئ الأوردة بالدماء، وأن الورم يبدأ من الساقين ويصل إلى القدمين، مبيناً أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في تورم القدمين. مضيفا أن هناك مادة تسحب المياه من الوريد تسمى الزلال، وإذا افترضنا أنها غير موجودة فلن نجد ما يشد هذه المياه.

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