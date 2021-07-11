تراند الفن: البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الأسقفية الجديد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 صباحاً - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،المطران سامي فوزي شحاتة مطران الكنيسة الأسقفية بمصر ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، بالمقر البابوي بالقاهرة.

ويأتي هذا اللقاء للتهنئة بتنصيب المطران سامي خلفًأ للمطران منير حنا، في ٨ يونيو الماضي.

وخلال اللقاء اهدي البابا تواضروس الثاني،المطران سامي فوزي أيقونة العائلة المقدسة في ختام زيارة المطران لقداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة.

و في سياق متصل استقبل ايضا البابا تواضروس بالمقر البابوي الجمعة 9 يوليو مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث قداسة البابا معهم حديثًا أبويًٌا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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