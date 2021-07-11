تراند الفن: أضرار القمح على صحة الإنسان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يعد القمح من الحبوب الأكثر استخدامًا في بعض الشعوب العربية، نظرًا لأنه يُثنع منه الخبز باعتباره أحد الأطعمة الاساسية على المائدة ولا يمكن تناول الطعام بدونه، ولكن كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى ساو جواو ولجنة الأخلاقيات بكلية الطب جامعة بورتو، أن القمح يمثل ضررًا كبير يلحق بجسم الانسان.

أبرز أضرار القمح على صحة الإنسان:

1- أظهرت بعض الدراسات الحديثة بأن الإفراط في تناول القمح قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية مثل الإكزيما.

2-استهلاك القمح يعمل على زيادة ألام البطن، وقد يتفاقم الوضع ويسبب الإصابة بسرطان القولون.

3- تناول القمح بشكل مبالغ فيه، يمكن أن يترتب عليه زيادة في مستويات السكر في الدم.

4- الإفراط في تناول القمح يقلل امتصاص المعادن.

5- يعتبر القمح من الأطعمة التي لا ينصح بتناولها لمرضي القلب أوالسكري، وذلك لأن الإفراط في تناوله يؤدي إلى الأصابة بالجلطات.

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