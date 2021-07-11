تراند الفن: ميسي يحتفل بالتتويج بكوبا أمريكا مع أنتونيلا عبر “الفيديو”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - احتفل الارجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا الأولى له مع زوجته أنتونيلا عن طريق اتصال بالفيديو من أرضية ملعب “ماراكانا”، وذلك بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد.

ونشرت أنتونيلا صورة من المكالمة الهاتفية عبر خاصية “ستوري” بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لتهنئ ميسي باللقب الدولي الأول له في تاريخه.

وتوج منتخب الأرجنتين، بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب منتخب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ماراكانا بالمباراة النهائية.

يذكر أن هذا هو اللقب الأول لميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين، حيث قد خسر 4 نهائيات من قبل في بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم.

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