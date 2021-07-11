تراند الفن: دي ماريا: هذا اللقب من أجل ميسي.. وعلينا التفكير في كأس العالم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - عبر أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية: “‏أردت أن أبكي وبكيت، وحلمت وقاتلنا من أجل هذا الهدف، والكثير شككوا في المنتخب لكن واصلنا العمل واليوم نجحنا بذلك، ونحقق اللقب الذي حلمنا به”.

وأضاف: “هذا اللقب من أجل ميسي، نحن جميعا قاتلنا من أجل المنتخب ومن أجله، لأنه يستحق التتويج والحصول على الألقاب مع الأرجنتين”.

وتابع: “‏ميسي قال لي أن هذا النهائي سيكون لي، لأني لم أتمكن من لعب النهائيات السابقة، وقد كان بالفعل، وعلينا التفكير في كأس العالم خلال الفترة المقبلة”.

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