تراند الفن: أضرار البرقوق على صحة الحامل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تعتبر فاكهة البرقوق من الأطعمة الهامة لجسم الإنسان، وذلك لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الصحية التي يحتاجها الجسم، ولكن توجد بعض الفواكه التي لا ينصح أن تتناولها السيدة الحامل، وذلك لأنها قد تؤدي إلى إصابتها بالحساسية وقد يتطور الأمر إلى حدوث إجهاض أو تشوه الجنين.

أضرار البرقوق للحوامل:

1- يؤدي الإفراط في تناول البرقوق إلى إصابة المرأة الحامل بالإسهال، ولكن إذا كانت تعاني من العمر الهضمي، فيفضل تناول البرقوق في تلك الحالة.

2-إذا كانت المرأة الحامل تعاني من أمراض الكلى، فلا بد من الامتناع عن تناول فاكهة البرقوق تمامًا، حتى لا تساعد في نمو حصوات الكلى.



3- تساهم فاكهة البرقوق في زيادة الوزن بشكل كبير، نظرًا لإحتوائه على سعرات حرارية عالية.

4- أثبتت دراسة جديدة بأن الإفراط في تناول البرقوق يسبب إصابة الأجنة بالتشوهات الخلقية، ولكن ظهرت دراسة أخرى مخالفة لها أكدت بأن البرقوق يصبح ضار في حالة تناول النواة أو عدم غسله بطريقة صحيحة.

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