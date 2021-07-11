تراند الفن: الشرقية الأولى على محافظات الجمهورية في توريد القمح بعد نهاية موسم الحصاد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أعلنّ المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، تصدر المحافظة وتفردها بالمركز الأول بين محافظات الجمهورية في إجمالي الأقماح الموردة عن موسم حصاد القمح، والذي انتهى بصورة رسمية وانتهت اعمال التوريد به.

وقال “لاشين” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للشون والصوامع بمحافظة الشرقية بلغت 650 ألف طن و70 كيلو قمح، وهي الكمية الأكبر المحصول على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح للعام الجاري وصلت إلى 408 آلاف و898 فدانًا، بزيادة قدرها 44 ألف فدان و453 قيراطًا عن العام الماضي، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية بمحصول القمح، وهي: “مصر 1 – مصر 2 – مصر 3 – جيزة 171 – سدس 14 – جيزة 168 – جميزة 12”.

وتمت زراعة 50 ألف فدان بطريقة الزراعة على مصاطب، و50 ألف فدان بطريقة التسطير، وهي طرق موفرة في كمية التقاوي والمياه المستخدمة في الري.

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