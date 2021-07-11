تراند الفن: المجلس القومي للمرأة يستخرج 350 بطاقة لسيدات الشرقية بالمجان (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 صباحاً - قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إن المجلس، وبالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، انتهى من استخراج عدد من بطاقات الرقم القومي، بالمجان، لفتيات وسيدات عدد من القرى التابعة بمراكز منيا القمح ومشتول السوق والزقازيق.

وأوضحت “عايدة” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن بطاقات الرقم القومي تم استخراجها بالسجلات المدنية بمشتول السوق و”سنهوا” و”السعديين” بمنيا القمح، وسجل مدني “الزهراء” بمركز الزقازيق، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة بشأن استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة والسيدات المستحقات والفتيات، بالمجان، ضمن مشروع “بطاقتك حقوقك”.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم استخراج 350 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات بقرى “كفر ابراش – نبتيت – دهمشا – المنير – الصحافة – البركاوي” بمركز مشتول السوق، وقرى “النعامنة – السعديين – سنهوا – ميت سهيل – سنهوت – ميت يزيد” بمركز منيا القمح، وقرى “انشاص – كفر أباظة – عزبة الدالي – عزبة ابو حجو” بمركز الزقازيق.

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