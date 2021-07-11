تراند الفن: ننشر أسعار تذاكر قطارات الصعيد لعربات الركاب المتنوعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية ومخاصيص بعربات مكيفة، وروسى، وتحيا مصر، بالإضافة إلى قطارات التشغيل اليومى بإجمالي 131736 مقعد يوميًا، وذلك لخدمة المواطنين بالوجهين القبلى والبحرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذى يأتى ضمن حرص الهيئة على توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب.

ويقدم موقع القاهرة 24 أسعار تذاكر قطارات الصعيد لعربات الركاب المتنوعة والتى جائت على النحو التالي:-

-محطه الواسطى

الدرجه المكيفه التانية ب 35

الدرجه المكيفه vip التانية ب 60

الدرجه ذات التهوية ب 20

الدرجه التانية ألمميزه ب 5

الدرجه المكيفه التانية ب 40

الدرجه التانية ألمميزه ب 7

الدرجه المكيفه التانية ب 40

الدرجه المكيفه الأولى ب50

الدرجه المكيفه vip التانية 65

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