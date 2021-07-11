فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن الطلبة اعتادت حفظ الأسئلة فى الامتحانات ويشعروا

بالتفوق الوهمى مطالبا الأهالى والطلبة بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة

والوقت خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بين الطلبة فى أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

وفاجأ الإعلامى سيد

على مقدم البرنامج وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر

شاشة الحدث اليوم ، بسؤاله بـ جمع كلمة حليب ليرد الأخير ” أنا مش حافظ الإجابة

ولا إحنا بنعرف الامتحان ” مؤكدأ ان الحاسب الآلى هو من يقوم ب عمل الامتحان ويأخذه

من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد .

ولفت الى انه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح فى

اللجان موضحا أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب

تتعلق ب فيروس كورونا ولكن تم السماح ب استخدام

مراوح جانبية فقط ..

وأشار لوجود تعاون كبير من جهات عدة منها وزارة الداخلية،

الصحة ، الاتصالات ، العدل وجميع الاجهزة السيادية لتأمين ماراثون انطلاق امتحانات

الثانوية العامة.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء: جمع حليب أيه؟.. شاهد الرد الصادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.