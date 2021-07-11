فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - شن عفت نصار لاعب نادي الزمالك السابق، هجوما حادًا على مجلس

إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مؤكدا أن مجلس الأحمر يتفاوض مع لاعبي النادي

الأبيض، ضاربا باتفاقه السابق مع الزمالك عرض الحائط.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر فضائية

“TEN”: “مجلس إدارة الأهلي أخل باتفاقه الذي عقده مع أيمن يونس

أثناء تواجده في اللجنة التي كانت تدير النادي في وقت سابق، بعدم الدخول في مفاوضات

مع أي لاعب بنادي الزمالك”

وأضاف: “الأهلي تعاقد مع لاعبين من الزمالك في الكرة

الطائرة، بالإضافة إلى مفاوضاته مع لاعبين في فريق كرة السلة، واقترابه من التعاقد

مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وهذه أمور لا

تصح أن تحدث وبمثابة عدم احترام”.

وتابع نصار: “الدوري المصري لن يكتمل هذا الموسم، بسبب

كثرة المباريات المؤجلة لفريق الأهلي، والتي وصل عددها إلى 8 مباريات بسبب ارتباطه

بالمشاركة في بطولات أخرى، وذلك لا يحدث في أي دوري بالعالم أن يمنح فريق كل هذه المؤجلات”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عفت نصار يشن هجومًا عنيفًا على محمود الخطيب بعد ما حدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.