تراند الفن: هل يُعفى أعضاء النواب من الضرائب والرسوم؟.. اللائحة الداخلية للمجلس تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كشفت المادة (28) من اللائحة الداخلية بمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، عن إعفاء أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، حيث أوصى مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بحذف الفقرة الأولى منها، والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

وحول سماح التعديلات لرئيس مجلس النواب بتجاوز مجلس الدولة في إصدار القانون قال النائب فريدي البياضي إنها لا تمنح مجلس النواب حق تجاوز مجلس الدولة، حيث إن المتبع هو إحالة المجلس القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها بتوافق مع المادة 190 من الدستور و175 من لائحة المجلس.

وأضاف، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن التعديلات المقترحة تتيح لرئيس مجلس النواب إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها قبل عرضها على النواب توفيرًا للوقت.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية بمجلس النواب، بشأن 4 مشاريع قوانين قُدمت من النائب محمد عيطة، والنائب أيمن أبو العلا، والنائب عاطف المغازي، والنائب علاء عابد.

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