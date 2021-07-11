تراند الفن: البورصة تخسر 9.5 مليار جنيه في أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.8 مليار جنيه متراجعا بنسبة 1.43%

أداء المؤشرات:

أغلق مؤشر “ايجى اكس 30 “لأنشطة ثلاثين شركة مقيدة عند 10184.8 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.07.%بينما سجل مؤشر “

ايجي اكس 70″ تراجعا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2319.93 نقطة، بينما سجل مؤشر

“ايجي اكس 100” الأوسع نطاقا تراجعا بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3253.52 نقطة.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 14.1 مليار جنيه

بعد التداول على 2.04 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.8 مليون ورقة على 189 ألف عملية.

تعاملات المستثمرين

استحوذت تعاملات المصريين على 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذت الأسهم على 8.4% والعرب على 7.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء بقيمة 193.4 مليون جنيه.

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