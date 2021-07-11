تراند الفن: أول تعليق من أجويرو بعد التتويج بكوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 صباحاً - علق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب التانجو على تتويجه ببطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب بلاده، وذلك على حساب البرازيل في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وكتب أجويرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تتوقف أبدا عن المحاولة، لا تتوقف عن الإيمان أبدا، نحن أبطال، أحبك يا أرجنتين”.

وتوج منتخب الأرجنتين، بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على حساب منتخب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ماراكانا بالمباراة النهائية.

وتعد تلك البطولة هى ال15 للمنتخب الأرجنتيني في تاريخ كوبا أمريكا، حيث عادل منتخب أوروجواي في بطولاته، وتقاسم معه صدارة أكثر الأندية الحاصلة على البطولة.

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