نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وأسعار الغنم من لولو هايبر ماركت في عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم أكبر الهايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عروض مميزة جدا وأسعار الغنم من لولو هايبر ماركت بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة، وأيضا يقدم لكم تخفيضات مميزة جدا على أسعار اللحوم وأيضا الدواجن وجميع المنتجات الغذائية بجميع فروعه بالمملكة، فأسرع للاستفادة من كل هذه العروض قبل الانتهاء. عروض وأسعار الغنم من لولو هايبر ماركت في عيد الأضحى المبارك سعر خروف سواكني كامل يتراوح وزنه بين ٢٠ كجم إلى ٢٥ كجم ١٣٩٩ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الخروف الجورجي الكامل ويتراوح وزنه بين ٢٠ كجم إلى ٢٥ كجم ١٧٨٩ ريال سعودي.

عجل كامل محلي يتراوح وزنه بين ١٥٠ كجم إلى ١٨٠ كجم يكون سعره ٦٩٩٩ ريال سعودي.

خروف أسباني كامل يتراوح وزنه بين ٢٠ كجم إلى ٢٥ كجم يكون سعره ١٤٩٩ ريال سعودي.

بينما يكون سعر خروف نعيمي كامل أنثى ويتراوح وزنه بين ٢٠ كجم إلى ٢٤ كجم ١٠٨٩ ريال سعودي.

وسعر خروف نعيمي كامل ذكر ويتراوح وزنه بين ١٨ كجم إلى ٢٢ كجم ١٥٩٩ ريال سعودي.

خروف بربري كامل يكون وزنه بين ١٢ كجم إلي ١٦ كجم فيكون سعره ٦٨٩ ريال سعره.

تيس كامل يتراوح وزنه بين ١٢ كجم إلى ١٥ كجم يكون سعره فقط ٨٨٩ ريال سعودي.

خروف روماني كامل يتراوح وزنه بين ٢٠ كجم إلى ٢٥ كجم ويكون سعره ١٣٨٩ ريال سعودي.

سعر الخروف الرفيدي الكامل الذي يكون وزنه بين ١٢ كجم إلى ١٥ كجم ٩٨٠ ريال سعودي. أسعار الغنم من كارفور السعودية يقدم لكم كارفور هايبر بالمملكة السعودية أسعار مميزة هذا العام للغنم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع وجود خدمة الذبح مجانا، فيكون سعر الخروف البربري الذي يتراوح وزنه بين ١٢ كجم إلى ١٦ كجم ٦٩٠ ريال سعودي.

سعر الخروف السواكني يتراوح وزنه بين ١٨ كجم إلى ٢٢ كجم ١٢٥٠ ريال سعودي.

سعر خروف أسباني يكون وزنه بين ١٥ كجم إلى ١٨ كجم ١٢٩٩ ريال سعودي.

خروف رفيدي يتراوح وزنه بين ١١ كجم إلى ١٥ كجم بسعر ٩٩٠ ريال سعودي.

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