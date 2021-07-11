تراند الفن: مدير بيطري المنوفية: 33 مجزر لاستقبال أضاحي المواطنين في عيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كشف الدكتور عادل عبد المنعم، مدير بيطري المنوفية، عن فتح 33 مجزر على مستوى المحافظة أمام الجمهور بالمجان، بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى أخر ضوء في أخر أيام العيد، مع وجود أطباء بيطرين للكشف على الذبائح لتكون آمنه للمواطنين.

وأكد الدكتور عادل عبد المنعم مدير بيطري المنوفية، ل “القاهرة 24″، على تواجد طبيبين بيطريين داخل كل مجزر على الأقل طوال مدة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا أنه أصدر تعليمات لمديري الإدارات برفع درجة الاستعداد ومنع الإجازات في المجازر خلال العيد، مع تواجد رؤساء أقسام المجازر في الإدارات المختلفة.

وأوضح مدير بيطري المنوفية، أن بناء تعليمات صدرت من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بتشكيل لجان مشتركة من الطب البيطري والتموين والمحليات لمنع الذبح في الشوارع، لتأكد من سلامة الذبيحة، خلال عيد الأضحى المبارك، مناشدًا المواطنين التوجه إلى المجازر والذبح بداخلها مع تقديم كافة التسهيلات أمام أهالي المنوفية.

وأضاف الدكتور عادل عبد المنعم، أن مديرية الطب البيطري في الأيام العادية تعوض الجزارين عن قيمة الذبيحة بالكامل، إذا تم إعدامها نظرًا لوجود أي مرض بها وذلك بسعر السوق اليومي بعدما كان في السنوات السابقة عبارة عن تعويض جزئي الجزار

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