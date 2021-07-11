تراند الفن: اليوم.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته قبل السفر إلي الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يستعد المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري، خلال المعسكر المقام خلال الفترة الحالية.

وبدأ المعسكر خلال اليومين الماضيين بشكل مغلق بعدما كان مفتوح منذ يوم الأربعاء، استعدادًا للسفر إلي طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي فى مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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