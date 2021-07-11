فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يقدم موقع ” المصريون ” لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار

الدولار في البنوك .

وسجل سعر الأحد 11 يوليو حالة من التراجع بمقدار 3 قروش حيث سجل 15.66

جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72

جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.721 جنيه،

وسجل في بنك أجريكول مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.