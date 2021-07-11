فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يعتبر ورق الألمونيوم من المواد التي لا تستغني عنها ربة المنزل في مطبخها

، إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت عن فوائد سحرية لها لن تتخيلها.

وأشار موقع ” Tips

& Tricks” في تقريره إلي

أن لف القدمين بورق الألمنيوم، يعود بفوائد جمّة على جسم الإنسان. وعلى سبيل المثال،

فهو مفيد للحد من الإجهاد، حيث يخفف من آلام المفاصل، كما يخفف الألم الناتج عن الحروق،

ويمكن استخدامه حتى للمساعدة في علاجك من نزلات البرد.

كما يسرع من عملية كي الملابس، حيث يمتص لوح طاولة الكي قدراً

كبيراً من حرارة المكواة، ما يتطلب منك القيام بعدة تمريرات لإزالة التجاعيد. ونستطيع

استخدام رقائق الألمنيوم لشحذ مقصاتنا، حيث يمكن طي الرقائق إلى عدة طبقات والبدء في

تقطيعها، فسبع أو ثماني تمريرات ستفي بالغرض.

وتعتبر هذه الرقائق مفيدة في صقل الفضة الخاصة بك، وذلك عبر

عملية التبادل الأيوني، وهو تفاعل جزيئي يعمل فيه الألمنيوم كمحفز لكي تتخلص من لونها

الباهت.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فوائد لن تتخيلها لـ ” ورق الألمونيوم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.