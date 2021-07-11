فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تصدر هاشتاج

طلاق الفنانة الإماراتية أحلام، من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، قائمة تريند

موقع تويتر في الخليج وخاصة السعودية

والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب مزاعم عن طلاق المطربة الإماراتية.

وروجت حسابات

على موقع “تويتر” أنباء غير مؤكدة حول طلاق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من

بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

فيما لم تخرج أحلام بأي رد بالنفي أو

التأكيد حول هذه الأنباء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى كتابة هذه

السطور.

فيما نقلت وسائل

إعلام خليجية، عن مصادر عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن طلاق الفنانة الإماراتية

أحلام الشامسي من زوجها مبارك الهاجري، بسبب خلافات بينهما، مؤكدة أن علاقة الثنائي مثالية ولا يوجد أي خلافات بينهما.

وكانت الفنانة

الإماراتية أحلام، نشرت صورة وفيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل

الاجتماعي، حيث ظهرت فيهما وهي ترتدي بنطلونا أسود وقميصا ابيض اللون وصورت نفسها

على طريقة “سيلفي المرآة” مظهرة نحافتها بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الفترة

الماضية.

ونالت أحلام

إعجاب جمهورها بهذه الإطلالة، والذين نوّهوا الى الاختلاف الواضح بستايلها والذي

حسب وصفهم “أصبح شبابيا أكثر ويليق بها الى حد بعيد”، مشيدين أيضاً

بمكياجها وتسريحة شعرها البسيطة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طلاق الفنانة أحلام يتصدر الترند في الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.