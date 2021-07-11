تراند الفن: وسط إجراءات مشددة.. طلاب الأدبي بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة لإجراء امتحان اللغة العربية الشعبة “الأدبية”، بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021، بكافة أنحاء الجمهورية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19”، وظهر الطلاب بالكمامات والكحول أثناء دخول اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الأدبية” اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألف و145 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم “اللغة الإنجليزية”، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي كذلك طلبة الثانوية العامة “المكفوفين”، امتحان مادة اللغة العربية “ورقة أولى”، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم “اللغة الإنجليزية”، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي كذلك طلبة الثانوية العامة “المكفوفين” امتحان مادة اللغة العربية “ورقة أولى”، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة نماذج إجابة المواد غير المضافة للمجموع اليوم السبت.

وأكدت الوزارة، في بيان سابق، أنه في حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب في المادة “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يُسلِّم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

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