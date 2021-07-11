تراند الفن: «الصحة»: تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشفت وزارة الصحة، عن النسبة التي وصلت إليها عملية التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت الصحة أنه تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، وفقاً لـ”الإخبارية”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1516 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 16 حالة وفاة.

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