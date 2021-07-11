تراند الفن: اليوم.. انطلاق فاعليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تنطلق اليوم الأحد، فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور”، التي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام 2017.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على الالتزام خلال كافة الفاعليات الخاصة بالمبادرة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وفقًا للمعايير الدولية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن هذه النسخة تتضمن زيارات للعديد من الأماكن مثل مكتبة الإسكندرية، وبعض الأماكن الأخرى ذات الطابع اليوناني القديم بالإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة لقناة السويس وكذلك الأهرامات.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن هناك حرصًا شديدًا على خروج فاعليات النسخة الرابعة من المبادرة بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء دعائمها بتمكين الشباب والترويج لإنجازات الدولة المصرية، واستضافة الشباب اليوناني والقبرصي لنقل الصورة الحقيقية لمصر.

وأضافت الوزيرة، أن مبادرة إحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص، من شأنها أن تقوي العلاقات التاريخية بين شعوب البلدان الثلاثة، مشيرة إلى القواسم المشتركة بينهم من تاريخ وحضارة عريقة، مؤكدة أن العلاقات بين الشعوب المصرية والقبرصية واليونانية مهمة وحيوية لما تمتاز به البلدان الثلاثة من مناطق الجذب السياحي وما يمتلكونه من إرث حضاري لا يقدر بثمن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وجاءت النسخة الأولى في أبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر، ثم النسخة الثانية في نوفمبر 2018، بمشاركة الأطباء في إنجلترا من مصر واليونان وقبرص، وبعدها جاءت النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من البلدان الثلاثة.

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