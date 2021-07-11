تراند الفن: بكمامات وكحول.. بدء توافد طلاب القسم الأدبي على لجان الثانوية في كفر الشيخ (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت لجان الامتحانات، بمحافظة كفر الشيخ، بدء توافد طلاب الثانوية العامة، القسم الأدبي، لأداء امتحان اللغة العربية للقسم الأدبي، وظهر الطلاب بالكمامات والكحول أثناء دخول اللجان.

وتواجد أولياء امور الطلاب خارج الكردون الأمني الذي حدده رجال الشرطة، في حالة ترقب وإنتظار لبدء أبنائهم الامتحانات.

وعززت مديرية أمن كفر الشيخ، من تواجدها أمام اللجان وتأمينها حيث وضعت حاجزا أمنيًا بين حرم اللجان وأولياء الأمور.

وتنطلق خلال دقائق أولي امتحانات الثانوية العامة للقسم الأدبي، في مادة اللغة العربية، حيث تقوم الفرق الطبية، بقياس درجة الحرارة للطلاب والمراقبين، قبل دخول لجان الامتحانات.

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