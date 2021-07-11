تراند الفن: موعد عودة الإسماعيلي للتدريبات الجماعية استعدادا لبيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لاستئناف تدريباته الجماعية الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني للدراويش في وقت سابق، مد فترة الراحة للفريق 48 ساعة، ليعود اللاعبين للتدريبات الثلاثاء بدلًا من اليوم الأحد.

وخسر الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المواجهة التي جمعت بينهما الإثنين الماضي، على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر ان يخوض الفريق تدريباته الجماعية في موعدها بالإسماعيلية، قبل بدء معسكره المغلق بالإسكندرية 23 من الشهر الجاري.

ويواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز، 2 أغسطس المقبل، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 10 مباريات، سجل مهاجمو الدراويش 35 هدف، فيما استقبلت شباكه 33 هدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.