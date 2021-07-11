تراند الفن: كورونا يواصل التراجع في الهند.. ويسجل أكثر من 40 ألف إصابة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 41506 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إن البلاد أبلغت عن 41506 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، في اليوم الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا في حصيلة الإصابات اليومية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الهند سجلت 895 حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه انخفاضا كبيرا في معدل الوفيات اليومية،

وبذلك وصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البلاد 454118 إصابة، ووفاة 408404 حالة، منذ بداية الوباء العام الماضي.

وفي وقت سابق، اكتشفت 11 دولة جديدة خلال الأسبوع الماضي حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور، عُرف بسلالة “دلتا” الهندية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة إلى 96 شخصًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وأعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء انتشار سلالة دلتا، باعتبارها الأكثر قُدرة على الانتشار من بين سلالات فيروس كورونا، ما يُؤدي إلى زيادة الإصابات اليومية، وسط مخاوف من عودة الضغط على الأنظمة الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.