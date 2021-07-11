تراند الفن: الداخلية: تضبط 38 ألف مخالفات مرورية خلال أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تمكنت الإدارة العامة للمرور، من تحرير 38166 مخالفة متنوعة خلال أسبوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور حملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت عن ضبط 38166 مخالفة.

وكما ضبطت الإدارة العامة أثناء حملاتها 13857 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1257 مخالفة السير دون تراخيص، 210 مخالفة موقف عشوائي، 233 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية.

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