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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة لـ “المعاكسة” من قبل شاب في أحد شوارع المملكة.
وشوهد في الفيديو، تصوير الفتاة للشاب وهو يقترب منها ويزعم أنه يتحدث في الجوال ويعطي رقم جواله إلى أحد الأشخاص؛ حيث أخذ يكرر في الأرقام حتى تأخذه الفتاة ويتواصل معها.
وكانت ردة فعل الفتاة أن وثقت المشهد بهاتفها وسخرت من تصرفه، وقيل إن ذلك حدث في مكان عام بمدينة أبها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: شاب يحاول إعطاء رقمه لفتاة في شارع بأبها.. شاهد ردة فعلها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.