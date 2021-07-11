تراند الفن: بعد قليل.. جولة لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية ومصنع إلكتريك مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية في مصنع شنايدر اليكتريك مصر بمدينة بدر، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد الجولة تفقد رئيس الوزراء تشطيبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمباني الرئيسية الأخرى.

وفي وقت سابق، أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمُتابعة مُعدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة البالغ طوله نحو 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 22.3%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 26%، “تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم”.

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 19%، حيث يجرى حاليًا تصنيع المعدات بنسبة 6.6%، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعًا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 70%، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 28.6%، وسيتم توريد القطار الأول والثاني في يوليو وأغسطس على التوالي، وجاري تصنيع القطار الثالث والرابع والخامس.

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