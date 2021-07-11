تراند الفن: وزير الآثار: البنك المركزي وافق على مبادرة للترويج للسياحة عالميًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عام 2019، شهد زيارة نحو 12 مليون سائح بمعدل مليون سائح شهريا، لافتا إلى أن أول شهرين من 2021، شهد القطاع زيادة في أعداد السياح من نصف مليون سائح شهريا، مقارنة بـ2019.

وأشار إلى أن هناك نحو 40 ألف سائح زاروا مصر خلال بداية فترة الجائحة، ووقتها تفاجئ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أعداد السياح الذي زاروا مصر وكان يتابع الأمر بشكل يومي.

وأوضح أن القطاع السياحي يشهد نحو مليون عامل في مصر، وفي بداية الأزمة وجه رئيس الوزراء بدعم العمالة في المقام الأول، وكنا نسمع في السابق أنه عند حدوث أي أزمة يتم تسريح العمال، لكن خلال كورونا لم نقرأ في الجرائد أن هناك مؤسسة سرحت العمال.

ولفت العناني لدور البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة لمستوى 5% لدعم العمالة ودعم القطاع الفندقي، بدلا من مستويات فائدة بـ12% على القروض.

وأشار أيضا إلى قرار وزير المالية بتوفير 3 مليارات جنيه لدعم العملاء المتعثرين من أصحاب الشركات، كما تم تحفيز الشركات الأجنبية من أجل دعم الزيارة خلال الجائحة.

ذكر الوزير أن أعداد السائحين العرب ارتفع مؤخرا لمستويات قياسية في المنتجعات السياحية في مصر.

وأوضح أن البنك المركزي وافق على الترويج للسياحة المصرية، بإجراء استراتيجية وتنفيذ الحملة لمدة 3 سنوات باستهداف الشباب والكبار في روسيا وأوروبا وكافة الدول بشكل مختلف لدعم السياحة الأجنبية، موضحا أن الوزارة دخلت كل القنوات الإخبارية في العالم للترويج للسياحة المصرية وتم صرف مبالغ طائلة لعمليات الترويج.

تابع الوزير أنه سيتم إنشاء مناطق سياحية مميزة ومطاعم خاصة في منطقة الأهرامات لتوفير وسائل أكثر راحة للزوار.

ولفت الوزير لافتتاح 3 كنائس على مسار العائلة المقدسة وافتتاح متحف الحضارة وقطبة الإمام الشافعي وعدد من المناطق الأخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس، الذي انطلق اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وشريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، تحت عنوان “التنمية المستدامة والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات”، لمناقشة مجهودات الدولة نحو إنجاح منظومة التحول الرقمي، وبناء الدولة الحديثة على أفضل الأسس العالمية.

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