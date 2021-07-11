تراند الفن: أجواء حارة جداً تشهدها المملكة اليوم الأحد.. و”الحصيني” يكشف أسماء المناطق المعرضة للأمطار!

صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لأجواء المملكة اليوم الأحد، موضحا أنها ستكون حارة جداً نهاراً على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلاً معتدلة فجراً.

كما توقع عبر حسابه في تويتر، أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن وعمان وجنوب الإمارات.

وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وجنوب الرياض والشرقية.