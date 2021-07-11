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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لأجواء المملكة اليوم الأحد، موضحا أنها ستكون حارة جداً نهاراً على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلاً معتدلة فجراً.
كما توقع عبر حسابه في تويتر، أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن وعمان وجنوب الإمارات.
وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وجنوب الرياض والشرقية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أجواء حارة جداً تشهدها المملكة اليوم الأحد.. و”الحصيني” يكشف أسماء المناطق المعرضة للأمطار! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.