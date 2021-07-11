تراند الفن: القلق يسيطر على أولياء الأمور أثناء امتحان اللغة العربية: “ولادنا ما ناموش من كتر الخوف”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - سادت حالة من القلق بين أولياء الأمور، في أثناء أداء ذويهم امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك بعد رصد العديد من الشكاوى بشأن امتحان اللغة العربية شعبة العلمي أمس.

وقالت مها سيد ولى أمر أحد الطلاب، لـ “القاهرة 24″، إن ابنها شعر بالذعر أمس، بعد تداول الشكاوى من امتحان اللغة العربية، مضيفة: “ابني معرفش ينام من كتر الخوف”.

واستغاثت كريمة أحمد، والدة طالب بمدرسة السعيدية بالوزير قائلة: “ليه الوزير مُصر إنه ميسمعش صوتنا، بعد 3 سنين تابلت جايين نفاجئ الطلبة بالبابل شيت في سنة تحديد مصيرهم”.

من جانبه، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على وجود قواعد بعينها لوضع امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد شكاوى العديد من الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقال “شوقي” في تصريح لـ “القاهرة 24”، إن هذه القواعد تم وضعها لأنها تعتبر لب التطوير ونؤكد عليها منذ 2018، متابعًا: “الامتحانات من شأن الاكاديميين وليس الممتحنين واولياء الأمور”.

ولفت “شوقي”، “هناك عمل ممنهج لإبعاد الناس عن النظام الجديد واثارة بلبلة من اجل العودة إلى الدروس والحفظ المألوف”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والعليم الفني عن ضبط عدد من أجهزة “التابلت” خارج “المنظومة المخصصة من الوزارة”، اليوم، خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب “ن.س” بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت الوزارة أن أي جهاز تابلت خارج المنظومة أو أي جهاز تم اختراقه “تهكيره” أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.

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