تراند الفن: نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - سلم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لما يقدمانه من خدمات جليلة في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، وذلك بمناسبة تسليم كسوة الكعبة المشرفة.

وأكد على العناية الكريمة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة، وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

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