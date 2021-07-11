تراند الفن: “مبارك الهاجري” يرد على “ترند” طلاقه من أحلام بطريقته الخاصة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏37 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : رد بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على الترند الذي تصدر موقع تويتر في الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة الاماراتية احلام. وغرد مبارك الهاجري، عبر حسابه على تويتر، برد غير مباشر كاتبا: “يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي” فيما اكتفت احلام بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها على تويتر. وكان قد تصدر هاشتاق “طلاق الفنانة أحلام” قائمة تريند موقع تويتر في السعودية والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب شائعات طلاق المطربة الإماراتية.

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