تراند الفن: حساب المواطن يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الدفعة الـ 44 الخاصة بشهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، ‏تفاصيل الدفعة الـ 44 لشهر يوليو الجاري. وذكر حساب المواطن، أن هناك 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، و35 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة، بينما حصل 77% من المستحقين على الدعم. وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن عن بدء إيداع الدفعة الـ 44 من الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو الجاري، للمُكتملة طلباتهم، موضحا أن عمليات الإيداع في حسابات المُستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

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