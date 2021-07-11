تراند الفن: مصدر: 81 برنامجًا متنوعًا بتنسيق الجامعات الأهلية في الهندسة والطب والفنون

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن وجود81 برنامجًا جديدًا بتنسيق القبول بالجامعات الأهلية خلال العام الجامعي الجديد 2021 – 2022، مشيرًا إلى أن البرامج متنوعة بين العلوم الهندسية والعلوم الأساسية والعلوم الطبية والفنون.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن برامج قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، منها “هندسة الطاقة – هندسة الطيران والفضاء – هندسة الإلكترونيات – هندسة البترول – هندسة الذكاء الاصطناعي – برنامج العمارة – الهندسة الطبية الحيوية – هندسة المواد والتصنيع”، موضحا أن من ضمن برامج العلوم الأساسية، “مجال الزراعات الصحراوية – مجالات تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية – الهندسة الزراعية والنظم الحيوية – المختبرات الطبية – تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي – التأهيل الوظيفي – الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية”.

وأشار المصدر، إلى أن برامج قطاع العلوم الطبية والصحية، منها الطب البيطري – الطب – طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – التمريض، مبينا أن برامج الدراسات الإنسانية منها( علوم المجتمع – الدراسات القانونية – العلوم الإدارية والأعمال – اللغات التطبيقية – السياحة والضيافة – الإنتاج الإعلامي، وبرامج قطاع الفنون الفنون والتصميم – العمارة الداخلية – أفلام التحريك – الجرافيك – تصميم الألعاب – تصميم الزجاج – الزخرف – تصميم الإعلان – تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية.

وأعلنت الجامعات الأهلية، فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أن عدد رغبات تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 20 رغبة، ولا بد أن تكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج.

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