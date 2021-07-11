فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلنت وزارة

الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غرة شهر ذي الحجة 1442 هو الإثنين 12 يوليو

2021،وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

وعليه فإن شهر

ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، وفق البلاغ نفسه، وتكون غرة شهر ذي الحجة

يوم الاثنين 12 يوليو 2021، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442

هـ الموافق 21 يوليو 2021.

بينما أعلنت

المملكة العربية السعودية “الثلاثاء” أول ايام عيد الأضحي المبارك.

أعلنت دائرة

الأهلة في المحكمة السعودية العليا، أن الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو

2021 غرة شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا

العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو 2021، وعيد الأضحى المبارك يوم

الثلاثاء 20 يوليو.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول دولة عربية تخالف السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.