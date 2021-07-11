تراند الفن: ماذا قدم رمضان صبحي مع بيراميدز قبل انطلاق أولمبياد طوكيو؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - يستعد منتخبنا الأولمبي تحت قيادة المدرب شوقي غريب، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، والمقرر انطلاقها في 20 يوليو الجاري، وسط قائمة تضم عددًا من نجوم الدوري المصري، على رأسهم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وقائد المنتخب في كأس الأمم تحت 23 عامًا، والذي يعول عليه “غريب” كثيرًا في خط هجوم.

لعب رمضان صبحي 20 مباراة مع بيراميدز في مسابقة الدوري هذا الموسم، سجل 7 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، وتلقى بطاقة حمراء، وشارك بمعدل 1658 دقيقة رفقة الأزرق السماوي بالدوري.

وعلى مستوى الكونفدرالية الإفريقية، شارك قائد المنتخب الأوليمبي في 13 مباراة بمعدل 1106 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

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