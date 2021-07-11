تراند الفن: وزيرة التخطيط: حققنا نموًا اقتصاديًا بـ2.21% خلال العام المالي المنتهي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك 57 مليون مواطن سيستفيد من مبادرة “حياة كريمة”، حيث أن مصر حققت معدل نمو 2.21% خلال العام المالي المنتهي في يونيو، كما توقعت أن يتراوح معدل النمو في العام المالي الحالي بين 4-5%.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس، الذي انطلق اليوم الأحد، أن معدل التضخم مستقر في مستوى أقل من 7% ضمن مستهدف البنك المركزي مع استقرار مستوى الأسعار في مصر.

وأضافت أن مصر من أولى الدول التي تبنت الأهداف الأممية للأمم المتحدة التي تم إطلاقها في عام 2015 وتبنت مصر 17 هدفا في نفس العام.

وتابعت الوزيرة، أن التحول الرقمي أصبح توجه عالمي بعد الجائحة، وأمر لازم لتحسين النمو الاقتصادي، موضحة أن مصر تسعى لدعم جهود التحول الرقمي لتوفير الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والحسابات المالية الرقمية، موضحة أن هناك ملايين الوظائف ستختفي من العالم مع ارتفاع مستوى التحول الرقمي، لكن سينتج عنها المزيد من فرص العمل المتعلقة بالتكنولوجيا.

وذكرت الوزيرة، أن أبرز عمليات التحول الإلكتروني في مصر، منصة عدالة ومنصة مصر الرقمية التي تربط العديد من الجهات ببعضها وتقلل التكدس على المناطق الخدمية، وتم تطوير 270 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات و307 وحدة محلية مطورة وتطوير 8 دوواين في المحافظات.

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك تحديث وفري في جهاز الإحصاء لمعدلات المواليد والوفيات، مشيرة لهبوط الوفيات 40% خلال آخر عامين مع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس، الذي انطلق اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وشريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، تحت عنوان: “التنمية المستدامة والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات”؛ لمناقشة مجهودات الدولة نحو إنجاح منظومة التحول الرقمي، وبناء الدولة الحديثة على أفضل الأسس العالمية.

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