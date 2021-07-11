فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: طالبت مواطنة المساعدة في البحث عن والدها محمد عقيل الطيار الذي فُقد في الكويت أثناء الغزو العراقي عام 1990. وقالت رحاب الطيار في تغريدة له عبر حسابها بتويتر: “أبحث عن والدي محمد عقيل الطيار سعودي الجنسية فُقد في الكويت أثناء الغزو العراقي لها، كان عمره حينها 50 عاماً إحدى يديه عضباء،اصبعه السبابة فوق الوسطى وهو مفقود منذ 30 سنة”. وأضافت الطيار “إحساسي يقول إنه عايش موجود، وقد يكون فاقداً للذاكرة بعد الغزو، وأي شخص رآه أو مر عليه يراسلني”. يذكر أن قصة المفقود محمد الطيار تعود إلى فترة الغزو العراقي، حيث دخل إلى الكويت في أغسطس عام 1990 عابراً للحدود ذهابا وإيابا لزيارة أخته وأبنائها في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قام بإنقاذ أحد أقاربه من كبار السن بحسب ما دونته ابنته على صفحتها بتويتر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطنة تبحث عن والدها المفقود منذ 30 عاماً في الكويت أثناء الغزو العراقي.. وتكشف عن علامة مميزة بإحدى يديه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.