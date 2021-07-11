تراند الفن: تراجع إيرادات “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 12:09 مساءً - تراجعت إيرادات فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، في اليوم الخامس لعرضه بدور السينما، ووصلت إيراداته أمس 1،917،439 جنيه، في حين تجاوزت أمس الأول 2 مليون، لكنه لا يزال متصدرًا شباك التذاكر بدور السينمات.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج لؤي عبد الله – وائل عبد الله.

ويُنافس في دور العرض السينمائي في الوقت الحالي، 5 أفلام هي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، “مش أنا” لتامر حسني، “أحمد نوتردام” لرامز جلال”، و”ماما حامل” لليلى علوي، و”ديدو” لكريم فهمي.

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