فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 01:09 مساءً - وجهت الفنانة

التونسية الشهيرة لطيفة، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد

العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها

الرسمية.

وقالت لطيفة عبر

حسابها على تويتر: “تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان،

حفظه الله، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لموقفهم المشرف غير

المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس، في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا”.

وتابعت الفنانة

التونسية: “أدام الله عز المملكة العربية السعودية وحفظ قيادتها وشعبها”.

وقالت لطيفة في

وقت سابق: “يا رب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي يا رب لطفك بتونس أنت القادر على كل

شيء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي

كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا ما يستاهل إلي إحنا فيه”.

وتعاني تونس من

أزمة صحية كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي وصل إلى إصابة 10

آلاف يوميًا ووفاة ما يقارب 200 حالة بشكل يومي، فيما أرسلت السعودية ومصر مساعدات

طبية عاجلة لتونس لمساعدتهم في السيطرة على الوضع الصحي المتدهور.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة شهيرة تبعث برسالة لخادم الحرمين وولي عهده.. ماذا قالت؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.